Покровское направление уже не один месяц и не одну неделю остается самым горячим по всей линии боевого соприкосновения. Захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять украинские силы обороны с занимаемых позиций. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

Покровское направление уже не один месяц и не одну неделю остается самым горячим во всей линии боевого соприкосновения, Также враг не прекращает попыток и пытается концентрировать свои усилия как раз возле населенных пунктов. И, конечно же, захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять наши силы обороны с занимаемых позиций, - сообщил Волошин.

Он также отметил, что ситуация осложняется тем, что враг не прекращает свои попытки проводить активные боевые действия, однако украинские силы обороны дают адекватный ответ и оккупант несет немалые потери.

За минувшие сутки там враг потерял более 200 человек погибшими и ранеными. Уничтожено несколько единиц бронетехники это и пушки и минометы, артиллерийские системы, 5 штук автомобилей и мотоциклов, которыми он пытался штурмовать.

- сообщил Волошин.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1030 военнослужащих.