Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Николаевской области

Как стало известно, информация из больницы о госпитализации в учреждение младенца поступила в Витовское отделение Корабельного ОП ГУ НП в Николаевской области сегодня в 6:15.

Выяснено, что новорожденного ребенка нашли в подъезде дома № 11 по ул. Мира в с. Первомайское. До приезда медиков младенец, который был завернут в одеяло, жители внесли в одну из квартир.

Врачи, осмотрев ребенка, не обнаружили признаков переохлаждения. Девочка, которая, по выводам экспертов, родилась двое - трое суток назад, получила необходимую помощь и чувствует себя стабильно.

Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.135 УК Украины (оставление в опасности), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Правоохранители устанавливают личность роженицы, бросившей своего ребенка.