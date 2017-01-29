Покинуте немовля знайшли у під'їзді будинку на Миколаївщині
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні у Миколаєві невідома жінка покинула своє новонароджене немовля у під'їзді будинку на морозі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Як стало відомо, інформація з лікарні про госпіталізацію до закладу немовляти надійшла до Вітовського відділення Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області сьогодні о 6:15.
З’ясовано, що новонароджену дитину знайшли у під’їзді будинку № 11 по вул. Миру у с. Первомайське. До приїзду медиків немовля, яке було загорнуто у ковдру, мешканці занесли до однієї з квартир.
Лікарі, оглянувши дитину, не виявили ознак переохолодження. Дівчинка, яка, за висновками експертів, народилась дві - три доби тому, отримала необхідну допомогу і почуває себе стабільно.
Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.135 КК України (залишення в небезпеці), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють особу породіллі, яка кинула свою дитину.