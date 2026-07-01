Похороны Али Хаменеи, погибшего еще в феврале, продлятся шесть дней в двух странах

Иранские власти объявили о проведении многодневных похоронных церемоний для верховного лидера Али Хаменеи, погибшего 28 февраля во время войны между США, Израилем и Ираном. Мероприятия продлятся с 3 по 9 июля и пройдут в городах Ирана и Ирака. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Похоронная кампания охватит Тегеран, Кум и Мешхед, а также иракские города Наджаф и Кербела. Таким образом Тегеран превращает прощание с Хаменеи в масштабное национальное и региональное событие через несколько месяцев после его гибели.

3 июля в Тегеране запланирована церемония с участием иностранных лидеров и высокопоставленных лиц. Публичное прощание состоится 4 и 5 июля, а траурная процессия по столице - 6 июля.

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7 июля траурные мероприятия пройдут в Куме, 8 июля - в священных шиитских городах Наджаф и Кербела в Ираке, а завершатся церемонии 9 июля в Мешхеде - родном городе Хаменеи. Именно там, в мавзолее Имама Резы, одном из главных центров паломничества шиитов, его должны похоронить.

По данным CNN, длительная задержка с проведением похорон вызвала вопросы относительно ситуации вокруг преемника Хаменеи и привела к критике со стороны оппонентов иранских властей, которые предполагают, что власти пытаются обеспечить максимальное количество участников церемоний.

Ирак уже подтвердил проведение процессий в Наджафе и Кербеле, а местные организаторы начали аккредитацию журналистов для освещения мероприятий.

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