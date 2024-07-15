По факту похищения новорожденной девочки в Кременчуге в Полтавской области начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в Полтавской областной прокуратуре и ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

В полицию, как указано, около 16:40 накануне поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.

Ребенок, по данным прокуратуры, исчез из послеродовой комнаты Коммунального некоментационного медицинского предприятия "Кременчугский перинатальный центр II уровня" 14 июля этого года около 16:10.

"По факту похищения новорожденной девочки начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 146 и ч. 2 ст. 367 УК Украины (похищение малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия)", - сообщили в прокуратуре.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению преступления", - указали в прокуратуре.

По данным правоохранителей, на розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

"Также во время досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям работников перинатального центра", - отметили в прокуратуре.

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