Полиция Полтавщины разыскивает новорожденного младенца, который исчез в Кременчуге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Полтавской области.

"В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка.

"Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия", - сообщили в полиции.

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по телефонам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.

Добавим

Еще до появления официального сообщения от полиции местные СМИ сообщили, что полиция, разыскивая пропавшего ребенка, останавливает и проверяет все авто на выездах из города. Также местные СМИ сообщили, что пропавшая девочка родилась у многодетной матери, которое уже имеет 5 детей.