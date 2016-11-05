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Покер П.Обамеянга прервал проигрышную серию "Боруссии" Д в Бундеслиге

Киев • УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Поединок 10-го тура чемпионата Германии на стадионе "Фолькспарк" (Гамбург)   завершился разгромной победой "Боруссии" Дортмунд над хозяевами поля "Гамбургом" со счетом 2: 5, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Германии.

Уже по итогам первых 45 минут дортмундцы были впереди 0: 3, а габонский бомбардир Пьер Обамеянг оформил хет-трик. Еще один гол африканский форвард забил в начале второго тайма и сделал покер - 4 гола в одной встрече. Пятый мяч в сетку ворот "Гамбурга" отправил 19-летний француз Усман Дембеле.

В составе хозяев дублем отметился Николай Мюллер.

Примечательно, что П.Обамеянг догнал французского нападающего "Кельна" Антони Модеста в бомбардирской гонке Бундеслиги - у обоих футболистов по 11 голов.

Таким образом, "Боруссия" поднялась уже на пятое место турнирной таблицы - 18 очков. В следующем туре "Боруссию" Дортмунд ожидает противостояние с "Баварией".

Напомним, что четыре матча подряд дортмундцы не могли добыть три очка в Бундеслиге. При этом в Лиге чемпионов команда Тухеля за этот период дважды обыграла лиссабонский "Спортинг" и досрочно вышла в плей-офф соревнований.

Как сообщал УНН, Дортмундская "Боруссия" в родных стенах одержала минимальную победу над португальским "Спортингом" и за два тура до финиша группового этапа гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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