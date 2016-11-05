Покер П.Обамеянга перервав програшну серію "Борусії" Д в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Поєдинок 10-го туру чемпіонату Німеччини на стадіоні “Фолькспарк” (Гамбург) і завершився розгромною перемогою “Борусії” Дортмунд над господарями поля “Гамбургом” з рахунком 2:5, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату Німеччини.
Вже за підсумком перших 45 хвилин дортмундці були попереду 0:3, а габонський бомбардир П’єр Обамеянг оформив хет-трик. Ще один гол африканський форвард забив на початку другого тайму та зробив покер — 4 голи в одній зустрічі. П’ятий м’яч у сітку воріт “Гамбурга” відправив 19-річний француз Усман Дембеле.
У складі господарів дублем відзначився Ніколай Мюллер.
Примітно, що П.Обамеянг наздогнав французького нападника “Кельна” Антоні Модеста у бомбардирській гонці Бундесліги — у обох футболістів по 11 голів.
Таким чином, “Борусія” піднялася вже на п’яте місце турнірної таблиці — 18 очок. В наступному турі на “Борусію” Дортмунд очікує протистояння з “Баварією”.
Нагадаємо, що чотири матчі поспіль дортмундці не могли здобути три очки в Бундеслізі. При цьому в Лізі чемпіонів команда Тухеля за цей період двічі обіграла лісабонський “Спортінг” та достроково вийшла в плей-офф змагань.
Як повідомляв УНН, Дортмундська “Борусія” в рідних стінах здобула мінімальну перемогу над португальським “Спортінгом” і за два тури до фінішу групового етапу гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.