Все члены Альянса соглашаются, что Украина станет членом, но пока рано говорить, когда именно это произойдет. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"... чтобы иметь нового Союзника, чтобы пригласить нового Союзника, нам нужен консенсус. И все члены Альянса соглашаются, что Украина станет членом, но пока рано говорить, когда именно это произойдет. Я могу сказать, что мы вместе с Украиной все ближе и ближе к членству в НАТО, и делаем это конкретными действиями. Потому что членство Украины, конечно, частично зависит от языка, формулировок, которые мы согласуем позже сегодня, и декларации НАТО о членстве Украины, но это также во многом касается конкретных действий, которые мы предпринимаем, чтобы приблизить Украину к членству", - сказал Столтенберг.

рф полностью занята войной против Украины: в НАТО не видят военной угрозы со стороны москвы для любого члена Альянса

По его словам, тот факт, что мы теперь будем иметь командование НАТО из 700 человек, которые будут базироваться в Германии под командованием НАТО ..., а также в центрах в восточной части Альянса для содействия обучению и помощи Украине в сфере безопасности.

"Это даст нам более прочную структуру НАТО для того, что мы делаем, а также поможет приблизить Украину к нашему членству. Долгосрочное финансовое обещание, все, что мы делаем по оперативной совместимости... когда члены НАТО поставляют, например, F16 в Украину, мы также предоставляем учебные доктрины, и все это является примерами того, как мы приближаем Украину к НАТО ..., чтобы они стали членами, когда придет время", - резюмировал он.

Столтенберг ожидает, что союзники согласятся с решительным заявлением о членстве Украины в НАТО