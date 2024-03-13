Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА

В Сумах в поврежденной пятиэтажке после вражеского удара дроном типа Shahed продолжаются поисковые работы, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться. При необходимости подготовили жилье для переселения людей из дома. Об этом сообщил в среду в видеокомментарии начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, пишет УНН.

Попадание "шахеда" в жилой квартал, в частности в пятиэтажку. Около 1:35 ночи (...) Количество пострадавших, обратившихся за помощью, 10 человек. Всем оперативно на месте оказана медицинская помощь. Госпитализированных нет. Поисковые работы продолжаются. Количество пострадавших, жертв еще будет уточняться - сказал Дрозденко.

По его словам, повреждено вместе с разрушенными, предварительно, 30 квартир, продолжается обследование домов вокруг, поэтому цифра может возрасти.

"Сделана подготовка мест для возможных переселений людей из дома", - указал Дрозденко.

По его словам, речь идет о жилье в двух общежитиях.

Работы продолжаются.

Напомним

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, указывали в МВД.