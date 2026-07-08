Пограничники объяснили, что въезд подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако был законным
Киев • УНН
На момент пересечения границы 1 июля 2026 года информации о розыске Анастасии Березовской в базах данных Интерпола не было. ГПСУ подчеркнула, что действовала в соответствии с законодательством.
В Государственной пограничной службе Украины разъяснили, что на момент пересечения границы Украины информации о розыске Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, в базах данных не было, о чем официально сообщили "на многочисленные запросы медиа и общественности", пишет УНН.
Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска. На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля срабатываний баз данных, в том числе и Интерпола, о нахождении её в розыске не происходило
В ГПСУ отметили, что "все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола". Это позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящиеся в международном розыске на момент пересечения границы.
"Подчеркиваем, что Государственная пограничная служба Украины действует на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и действующим законодательством Украины", - сказано в заявлении.
Напомним
Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской, где были ранены три человека, среди которых называют украинского магната.
7 июля правоохранители сообщили, что в Украине найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на убийство семьи в Монако. Задержаны двое подозреваемых, среди которых действующий сотрудник ГУР МОУ, двое фигурантов получили подозрения.
В деле об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева, двум задержанным вручены подозрения - Офис Генпрокурора07.07.26, 19:44 • 2890 просмотров