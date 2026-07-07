В деле об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева, двум задержанным вручены подозрения - Офис Генпрокурора

$44.560.0150.870.15
ukenru
Эксклюзив
16:40 • 1526 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
15:26 • 6932 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
13:51 • 11844 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
13:06 • 17241 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
12:46 • 26436 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
12:02 • 23636 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
11:19 • 26982 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 40956 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 30453 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
7 июля, 07:52 • 71172 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.1м/с
69%
743мм
Популярные новости
Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN7 июля, 08:14 • 12455 просмотра
Генштаб: в Брянской области поражен завод по производству микроэлектроники и нефтебаза аэродрома 7 июля, 08:45 • 7084 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo7 июля, 09:20 • 45160 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 52750 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 38126 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo16:58 • 564 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 38126 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 71166 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 79622 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 69885 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 52750 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 53405 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 51961 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 93821 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 102500 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В деле об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева, двум задержанным вручены подозрения - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Двум лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве Анастасии Березовской. Следствие установило, что подозреваемые совершили убийство после ее возвращения в Украину.

В деле об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева, двум задержанным вручены подозрения - Офис Генпрокурора

В деле об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц - п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину автобусом.

Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 года женщина прибыла в Украину после покушения на семью в Монако.  

На следующий день правоохранители Княжества объявили ее  в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В рамках расследования украинские правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения после возвращения в Украину. В частности, были отработаны двое мужчин: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.

По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

Во время неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил о ее убийстве и указал на участие в нем другого подозреваемого. По его показаниям проведен следственный эксперимент, в результате которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества.

Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование продолжается 

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, по делу задержаны двое подозреваемых, среди них сотрудник ГУР МОУ, готовится сообщение о подозрении.

Добавим

Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской, где были ранены три человека, среди которых называют украинского магната.

"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - сообщало издание Nice-Matin.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП