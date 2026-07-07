В деле об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева, двум задержанным вручены подозрения - Офис Генпрокурора

В деле об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц - п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину автобусом.

Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 года женщина прибыла в Украину после покушения на семью в Монако.

На следующий день правоохранители Княжества объявили ее в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В рамках расследования украинские правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения после возвращения в Украину. В частности, были отработаны двое мужчин: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.

По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

Во время неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил о ее убийстве и указал на участие в нем другого подозреваемого. По его показаниям проведен следственный эксперимент, в результате которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества.

Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование продолжается - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, по делу задержаны двое подозреваемых, среди них сотрудник ГУР МОУ, готовится сообщение о подозрении.

Добавим

Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской, где были ранены три человека, среди которых называют украинского магната.

"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - сообщало издание Nice-Matin.