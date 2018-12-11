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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ограблена квартира столичного судьи

Киев • УНН

 • 18577 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве ограбили квартиру судьи Административного Апелляционного суда. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Ограблена квартира столичного судьи

Вчера в 5:00 вечера в полицию Киева поступило сообщение об ограблении квартиры судьи Административного апелляционного суда, откуда путем взлома сейфа похитили личные вещи и 2 тыс. долларов.

Неизвестные попали в дом путем взлома замков входной двери.

Начато досудебные расследования по ч.3 ст.185 УК Украины.

Напомним, 14 ноября в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Неизвестные украли у парламентария портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.

Народным депутатом, которого ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков.

Украинские Национальные Новости

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