Ограблена квартира столичного судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве ограбили квартиру судьи Административного Апелляционного суда. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вчера в 5:00 вечера в полицию Киева поступило сообщение об ограблении квартиры судьи Административного апелляционного суда, откуда путем взлома сейфа похитили личные вещи и 2 тыс. долларов.
Неизвестные попали в дом путем взлома замков входной двери.
Начато досудебные расследования по ч.3 ст.185 УК Украины.
Напомним, 14 ноября в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Неизвестные украли у парламентария портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.
Народным депутатом, которого ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков.