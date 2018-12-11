Пограбовано квартиру столичного судді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві пограбували квартиру судді Адміністративного Апеляційного суду. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.
Вчора о 5 годині вечора до поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування квартири судді Адміністративного апеляційного суду, звідки шляхом зламу сейфу викрали особисті речі та 2 тис. доларів.
Невідомі потрапили до оселі шляхом зламу замків вхідних дверей.
Розпочато досудові розслідування за ч.3 ст.185 КК України.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві невідомі обікрали народного депутата України. Невідомі вкрали у парламентаря портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи.
Народним депутатом, якого пограбували в Києві, виявися член партій "Народний Фронт" Ярослав Єдаков.