Погода ухудшится: синоптики прогнозируют град и шквалы на части Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине завтра ожидается дождливая погода, на востоке и юго-востоке возможны град и шквалы, впрочем будет так же жарко - местами до 32 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"14 июня ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме запада, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах восточных и юго-восточных областей град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Детали
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 22-27°, на юге и востоке 27-32°; в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, в Киеве ночью 16-18°, днем около 25°.