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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Погода погіршиться: синоптики прогнозують град і шквали на частині України

Погода погіршиться: синоптики прогнозують град і шквали на частині України

Київ • УНН

 • 336483 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні завтра очікується дощова погода, на сході та південному сході можливі град та шквали, утім буде так само спекотно - місцями до 32 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"14 червня вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах східних та південно-східних областей град і шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на півдні та сході 27-32°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у Києві вночі 16-18°, вдень близько 25°.

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