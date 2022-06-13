Погода погіршиться: синоптики прогнозують град і шквали на частині України

Цитата

"14 червня вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах східних та південно-східних областей град і шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на півдні та сході 27-32°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у Києві вночі 16-18°, вдень близько 25°.