Погиб основатель бренда Mango
Киев • УНН
Исак Андик, основатель бренда Mango, трагически погиб в возрасте 71 года в результате падения во время семейной прогулки.
В результате несчастного случая погиб основатель известного бренда Mango Исак Андик. О смерти бизнесмена говорится в сообщении на сайте компании, пишет УНН.
"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исаака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, который произошел в эту субботу", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что приложат усилия чтобы "Mango и в дальнейшем оставался тем проектом, к которому Исаак стремился и которым он бы гордился".
В компании не предоставили никаких подробностей трагедии. В то же время испанские СМИ сообщили, что 71-летний мужчина умер после падения во время прогулки с несколькими членами своей семьи вблизи Барселоны. Mango берет свое начало в 1984 году, когда Андик, который имеет турецкое происхождение, открыл свой первый магазин на Пасео де Грасиа, знаменитой торговой улице Барселоны, с помощью своего старшего брата Нахмана.
Mango укрепила свои позиции как одна из ведущих международных модных групп, присутствующая на более чем 120 рынках и 15 500 сотрудников по всему миру.