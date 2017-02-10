Супруги из Ровенской области, которые сорвали джек-пот "Лото-Забавы", в день розыгрыша проспали эфир
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Главный победитель 902 тиража лотереи "Лото-Забава" Константин Алексеев и его жена Оксана из города Здолбунов Ровенской области, 20 ноября 2016 года выиграли джек-пот лотереи - 3 млн грн, передает УНН со ссылкой на компанию "М.С.Л."
Семья играет в "Лото-Забаву" примерно 10 лет. Однако, не всегда - Константин и его жена Оксана покупают билеты к праздникам, или когда есть настроение.
Интересен тот факт, что оба билета, которые супруги приобрели к 902 тиражу лотереи "Лото-Забава" оказались выигрышными.
"Но об этом счастливчики узнали значительно позже самого события, так как розыгрыш не смотрели... проспали", - рассказали в "М.С.Л."
Даже пообщавшись с представителем "М.С.Л." в Ровно, супруги все еще не могли поверить в свое счастье.
"Только когда приехали в Киев, где нас встретили просто по-королевски, подарив незабываемые впечатления, мы начали осознавать реальность выигрыша", - призналась Оксана.
На выигранные средства супруги решили приобрести жилье для дочери и внука.
"Прежде всего решим квартирный вопрос - приобретем жилье для дочери Кристины и внука Тимофея. А дальше, пока не загадываем, жизнь покажет", - рассказала она.
Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".