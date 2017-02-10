Подружжя із Рівненщини, яке зірвало джекпот “Лото-Забави”, у день розіграшу проспали ефір
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Головний переможець 902 тиражу лотереї "Лото-Забава" Костянтин Алєксєєв та його дружина Оксана із міста Здолбунів Рівненської області, 20 листопада 2016 року виграли джекпот лотереї - 3 млн грн, передає УНН з посиланням на компанію "М.С.Л."
Родина грає у "Лото-Забаву” приблизно 10 років. Проте, не постійно – Костянтин та його дружина Оксана купують білети до свят, або коли є настрій.
Цікавим є той факт, що обидва білети, які подружжя придбало до 902 тиражу лотереї "Лото-Забава" виявилися виграшними.
"Але про це щасливчики дізналися значно пізніше самої події, тому що розіграш не дивилися... проспали", - розповіли у "М.С.Л."
Навіть поспілкувавшись із представником "М.С.Л." у Рівному, подружжя все ще не могло повірити у своє щастя.
"Лише коли приїхали до Києва, де нас зустріли просто по-королівськи, подарувавши незабутні враження, ми почали усвідомлювати реальність виграшу", - зізналася Оксана.
На виграні подружжя вирішило придбати житло для доньки та онука.
"Насамперед вирішимо квартирне питання – придбаємо житло для доньки Христини та онука Тимофія. А далі, поки не загадуємо, життя покаже”, - розповіла вона.
Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.