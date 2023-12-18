Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: в больнице в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших

19 пострадавших в результате подрыва гранат депутатом на сессии одного из сельсоветов Закарпатья находятся в больнице, трое из них остаются в стабильно тяжелом состоянии. Среди них и сам депутат. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ОВА Анатолий Пшеничный, пишет Радио Свобода, сообщает УНН.

Подрывник имеет повреждения ног, осколочные ранения, травматический шок. Есть человек, который находится в медикаментозном сне. Худших нет, они стабильно тяжелые - заявил директор департамента здравоохранения ОВА.

По словам Пшеничного, у некоторых из пострадавших было 40-45% потерь крови. Один из раненых умер - он потерял более 40% крови.

Сейчас, по его словам, 19 пострадавших находятся в больнице на стационарном лечении, четырех планируют выписать, еще четырех переведут в специализированные учреждения.

Напомним

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 человек.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ.

16 декабря СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области.

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