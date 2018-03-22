Путешествия на Пасху: "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 6089 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12768 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59303 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71921 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101645 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108976 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116448 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132912 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Путешествия на Пасху: "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов

Путешествия на Пасху: "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов

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КИЕВ. 22 марта. УНН. На Пасху “Укрзализныця” назначила еще 4 дополнительных поезда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“Для удобных путешествий пассажиров во время пасхальных праздников „Укрзализныця“ назначила еще 4 дополнительных поезда. Они будут курсировать на популярных направлениях Харьков — Ужгород, Черкассы — Львов, Днепр — Одесса и Константиновка — Одесса. Всего на начало апреля уже назначено 8 дополнительных поездов”, — говорится в сообщении “Укрзализныци”.

  • Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать 4 апреля.
  • Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.

Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

  • Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.
  • Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля.
  • Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова, в обратном направлении — 10 апреля.

Напомним, скоростной поезд Киев — Константиновка не будет курсировать 18 и 19 апреля.

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