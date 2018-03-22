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Подорожі на Великдень: "Укрзалізниця" призначила вісім додаткових потягів

Подорожі на Великдень: "Укрзалізниця" призначила вісім додаткових потягів

Київ • УНН

 • 10793 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Великдень "Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткових поїзди, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

“Для зручних подорожей пасажирів під час великодніх свят „Укрзалізниця“ призначила ще 4 додаткових поїзди. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Харків — Ужгород, Черкаси — Львів, Дніпро — Одеса та Костянтинівка — Одеса. Загалом на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів”, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

  • Поїзд № 235 Ужгород — Харків курсуватиме 4 квітня.
  • Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня.
  • Поїзд № 243/244 Київ — Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня.
  • Поїзд № 197/198 Київ — Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня.

Також призначені поїзди на додаткові рейси:

  • Поїзд № 63 Дніпро — Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня.
  • Поїзд № 92 Костянтинівка — Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня.
  • Поїзд № 95 Черкаси — Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня.
  • Поїзд № 787/788 Харків — Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова, у зворотному напрямку — 10 квітня.

Нагадаємо, швидкісний поїзд Київ — Костянтинівка не здійснюватиме рейси 18 та 19 квітня.

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