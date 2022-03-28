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Подоляк: россия теряет каждый день до 530 человек

Киев • УНН

 • 69700 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. россия ежедневно теряет 510-530 человек убитыми. Это означает сверхвысокую интенсивность боев и мотивацию украинских военных. Об этом в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Подоляк: россия теряет каждый день до 530 человек

Цитата

“Ежедневно рф теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для рф количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем”, - говорится в сообщении Подоляка.

Дополнение

Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 000 человек.

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