Подоляк: росія втрачає кожного дня до 530 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. росія щодня втрачає 510-530 осіб вбитими. Це означає надвисоку інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
“Щодня рф втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для рф кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем”, – йдеться в повідомленні Подоляка.
Доповнення
Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 000 осіб.