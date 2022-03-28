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Подоляк: росія втрачає кожного дня до 530 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. росія щодня втрачає 510-530 осіб вбитими. Це означає надвисоку інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Подоляк: росія втрачає кожного дня до 530 осіб

Цитата

“Щодня рф втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для рф кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем”, – йдеться в повідомленні Подоляка.

Доповнення

Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 000 осіб.

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