Подоляк: росія втрачає кожного дня до 530 осіб

Цитата

“Щодня рф втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для рф кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем”, – йдеться в повідомленні Подоляка.

Доповнення

Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 000 осіб.



