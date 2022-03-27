Подоляк прокомментировал требование Роскомнадзора не публиковать росСМИ интервью с Зеленским: рф действительно хочет быть изгоем

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"Интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной РФ против Украины. И сказано, к каким катастрофическим последствиям это приведет именно Россию. Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно", - говорится в сообщении.

Подоляк отмечает, что рф считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда есть прямая речь другой стороны.

"Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов из вечерних ток/шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью Президента Украины?"- добавляет советник Президента.

Добавим

27 марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ "отказаться от публикации" интервью.