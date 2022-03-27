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Подоляк прокомментировал требование Роскомнадзора не публиковать росСМИ интервью с Зеленским: рф действительно хочет быть изгоем

Киев • УНН

 • 550168 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Иначе нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора - Роскомнадзора - который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

Подоляк прокомментировал требование Роскомнадзора не публиковать росСМИ интервью с Зеленским: рф действительно хочет быть изгоем

Цитата

"Интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной РФ против Украины. И сказано, к каким катастрофическим последствиям это приведет именно Россию. Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно", - говорится в сообщении.

Подоляк отмечает, что рф считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда есть прямая речь другой стороны.

"Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов из вечерних ток/шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью Президента Украины?"- добавляет советник Президента.

Добавим

27 марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ "отказаться от публикации" интервью.

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