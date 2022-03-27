Подоляк прокоментував вимогу Роскомнагляду не публікувати росЗМІ інтервʼю з Зеленським: рф дійсно хоче бути ізгоєм
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Інакше не можна оцінити безглуздість рішення головного російського цензора - Роскомнагляду - який ультимативно вимагає від кількох російських ЗМІ не публікувати двогодинне інтерв'ю Володимира Зеленського. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка.
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"Інтерв'ю, в якому детально досліджено причини варварської війни, затіяної РФ проти України. І сказано, до яких катастрофічних наслідків це призведе саме Росію. Сама по собі поведінка Роскомнагляду, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно", - йдеться в повідомленні.
Подоляк зазначає, що рф вважає себе "оплотом боротьби за праву справу". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншої сторони.
"По-друге, а навіщо тоді витрачати стільки грошей на внутрішню вбивчу пропаганду, на всіх цих вгодованих пропагандистів із вечірніх струм/шоу, якщо їхню брехню можна запросто обнулити одним інтерв'ю Президента України?" - додає радник Президента.
Додамо
27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов та письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського.
Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ "відмовитися від публікації" інтерв'ю.