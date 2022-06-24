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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Подоляк прокомментировал кандидатство Украины на вступление в ЕС: нам не по пути с российским Zомбилендом

Киев • УНН

 • 203532 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал кандидатство Украины на вступление в ЕС, указывая, что Украине не по дороге с российским Zомбилендом. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Конец проекта „русского мира“ в Украине и эры русского лобби в Европе. Украина — официальный кандидат в Евросоюз, а Европа — единственная, как никогда раньше. Впереди — непростой путь, но главное доказано: мы — часть цивилизованного мира, нам не по дороге с русским Zомбилендом”, говорится в сообщения.

Напомним

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Конец проекта «русского мира» в Украине и эпохи русского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – едина, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по пути с русским Zомбилендом.

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022

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