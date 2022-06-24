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Подоляк прокоментував кандидатство України на вступ до ЄС: нам не по дорозі з російським Zомбілендом

Подоляк прокоментував кандидатство України на вступ до ЄС: нам не по дорозі з російським Zомбілендом

Київ • УНН

 • 203535 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter прокоментував кандидатство України на вступ до ЄС вказуючи, що Україні не по дорозі з російським Zомбілендом. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Кінець проекту „руського миру“ в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна — офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа — єдина, як ніколи раніше. Попереду — непростий шлях, але головне доведено: ми — частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом”, йдеться у дописі.

Нагадаємо

Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Кінець проекту «руського миру» в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна – офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа – єдина, як ніколи раніше. Попереду – непростий шлях, але головне доведено: ми – частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022

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