Подоляк прокоментував кандидатство України на вступ до ЄС: нам не по дорозі з російським Zомбілендом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter прокоментував кандидатство України на вступ до ЄС вказуючи, що Україні не по дорозі з російським Zомбілендом. Про це повідомляє УНН.
Цитата
“Кінець проекту „руського миру“ в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна — офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа — єдина, як ніколи раніше. Попереду — непростий шлях, але головне доведено: ми — частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом”, йдеться у дописі.
Нагадаємо
Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Кінець проекту «руського миру» в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна – офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа – єдина, як ніколи раніше. Попереду – непростий шлях, але головне доведено: ми – частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022