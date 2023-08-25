Подоляк прогнозирует удвоение призывов к переговорам из-за успеха наступления ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В ближайшее время можно ожидать увеличения призывов к переговорам, потому что линия обороны россиян сыпется. Также могут удвоиться попытки деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы украинцы разуверились в своих возможностях. Такое мнение высказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), передает УНН.
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«В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль «сухопутного коридора в Крым». Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути», — написал Подоляк.
Детали
По его мнению, это означает одно: российская армия – на грани окончательной потери стратегических позиций.
«Таким образом, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем… ВСУ продолжают возвращать свое», — подытожил советник Офиса президента.
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У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль «сухопутного коридору в #Крим». Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, включно…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 25, 2023