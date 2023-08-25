Подоляк прогнозує подвоєння закликів до переговорів через успіх наступу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Найближчим часом можна очікувати збільшення закликів до переговорів, бо лінія оборони росіян сиплеться. Також можуть подвоїтися спроби деморалізувати Україну з боку третіх осіб, щоб українці зневірилися у своїх можливостях. Таку думку висловив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишня Twitter), передає УНН.
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«У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль «сухопутного коридору в Крим». Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами», — написав Подоляк.
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На його думку, це означає одне: російська армія – на межі остаточної втрати стратегічних позицій.
«Отже, можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів (або негайної зупинки постачання зброї) та вдвічі більше спроб деморалізувати Україну з боку третіх осіб, аби змусити українців зневіритися у своїх можливостях. Тим часом… ЗСУ продовжують повертати своє», — підсумував радник Офісу президента.
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У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль «сухопутного коридору в #Крим». Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, включно…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 25, 2023