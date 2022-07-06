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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Подоляк объяснил, зачем российские войска обстреливают свои города

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска обстреливают собственные города, чтобы отвлечь внимание россиян от проблем в рф и сорвать поставки западного оружия в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Зачем россии постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется. кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным", – написал Подоляк.

Напомним

3 июля в российском белгороде прозвучала серия "громких звуков". Губернатор сообщил о разрушенных домах, погибших и пострадавших. Позже в городе заметили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении у армии рф. 

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