Подоляк пояснив, навіщо російські війська обстрілюють свої міста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська обстрілюють власні міста, щоб відвернути увагу росіян від проблем в рф та зірвати постачання західної зброї в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Навіщо росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", – написав Подоляк.
Нагадаємо
3 липня у російському бєлгороді пролунала серія "гучних звуків". Губернатор повідомив про зруйновані будинки, загиблих та постраждалих. Згодом у місті помітили частини ЗРК "Панцир", який є на озброєнні в армії рф.