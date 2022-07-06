Подоляк пояснив, навіщо російські війська обстрілюють свої міста

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"Навіщо росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", – написав Подоляк.

Нагадаємо

3 липня у російському бєлгороді пролунала серія "гучних звуків". Губернатор повідомив про зруйновані будинки, загиблих та постраждалих. Згодом у місті помітили частини ЗРК "Панцир", який є на озброєнні в армії рф.