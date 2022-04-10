Подоляк назвал предпосылки для встречи Зеленского с путиным

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По мнению Подоляка, это поможет кремлю избавиться от имперских иллюзий.

"Просто говорить, что через неделю или две мы встретимся на уровне президентов. Нет. Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим сражениям, Украина должна одержать победу в этих битвах, в том числе на Донбассе, после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три", - сказал он.

Подоляк заявил, что россия еще до конца не поняла "что с Украиной нужно разговаривать на равных, как минимум, а как максимум, надо слышать Украину".

"Я думаю, что они это поймут следующую неделю-две, пока будет эта великая битва на Донбассе. россия хочет там одержать какую-то ситуативную победу. Она ее не получит, безусловно, но она хочет нанести нам какое-то поражение. И после этого мы сможем перейти действительно к конкретным пошаговым переговорам, из которых мы выйдем с конкретной формулой безопасности для Украины", - подчеркнул советник председателя ОП.

Подоляк отметил, что Украина платит за победу очень высокую цену, ежедневно теряет людей и инфраструктуру.

"Но я хочу, чтобы все поняли: россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и Украина - это единственное государство в мире, которое это сделает. И сколько нам надо времени на это уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран как рф. И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого", - подчеркнул он.

Напомним

Подоляк заявил, что после возвращения в рф российские солдаты будут делать со своими соотечественниками то же, что и с мирными украинскими жителями, — насиловать и грабить.