Подоляк: Минск-3 приведет к еще большему реваншизму и ненависти россиян к Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Заключение соглашения “Минск-3” между Украиной и рф приведет только к ухудшению отношений и увеличению провокаций, ненависти со стороны россии. об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Они будут пробовать постоянно кого-то ловить, убивать, взрывать, провоцировать. Они не будут отдавать пленных, будут проводить издевательства над ними в прямом эфире. Мы должны эту войну закончить справедливо", – отметил советник руководителя ОП.
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Подоляк отметил, что Украина стремится дойти до правильного финала в этой войне. Ведь в противном случае россия продолжит свои издевательства над гражданами Украины.
Компромиссные решения в этой войне не могут быть эффективными, ведь для этого необходимо изменение внутреннего политического пространства рф.