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Подоляк: Минск-3 приведет к еще большему реваншизму и ненависти россиян к Украине

Киев • УНН

 • 2018552 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Заключение соглашения “Минск-3” между Украиной и рф приведет только к ухудшению отношений и увеличению провокаций, ненависти со стороны россии. об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет УНН

Подоляк: Минск-3 приведет к еще большему реваншизму и ненависти россиян к Украине

Цитата 

"Они будут пробовать постоянно кого-то ловить, убивать, взрывать, провоцировать. Они не будут отдавать пленных, будут проводить издевательства над ними в прямом эфире. Мы должны эту войну закончить справедливо", – отметил советник руководителя ОП.

Детали 

Подоляк отметил, что Украина стремится дойти до правильного финала в этой войне. Ведь в противном случае россия продолжит свои издевательства над гражданами Украины. 

Компромиссные решения в этой войне не могут быть эффективными, ведь для этого необходимо изменение внутреннего политического пространства рф.

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