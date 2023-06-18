Подоляк: Минск-3 приведет к еще большему реваншизму и ненависти россиян к Украине

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"Они будут пробовать постоянно кого-то ловить, убивать, взрывать, провоцировать. Они не будут отдавать пленных, будут проводить издевательства над ними в прямом эфире. Мы должны эту войну закончить справедливо", – отметил советник руководителя ОП.

Детали

Подоляк отметил, что Украина стремится дойти до правильного финала в этой войне. Ведь в противном случае россия продолжит свои издевательства над гражданами Украины.

Компромиссные решения в этой войне не могут быть эффективными, ведь для этого необходимо изменение внутреннего политического пространства рф.