Подоляк: Мінськ-3 призведе до ще більшого реваншизму та ненависті росіян до України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Укладення угоди “Мінськ-3” між Україною та рф призведе тільки до погіршення відносин та збільшення провокацій, ненависті з боку росії.Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Вони будуть пробувати постійно когось ловити, вбивати, підривати, провокувати. Вони не будуть віддавати полонених, будуть проводити знущання з них в прямому ефірі. Ми маємо цю війну закінчити справедливо", – зазначив радник керівника ОП.
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Подоляк зауважив, що Україна прагне дійти до правильного фіналу у цій війні. Адже в протилежному випадку росія продовжить свої знущання над громадянами України.
Компромісні рішення у цій війні не можуть бути ефективними, адже для цього необхідна зміна внутрішнього політичного простору рф.