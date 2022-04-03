Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили: Зеленский обратился к матерям рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российских палачей, чьими руками зверски были убиты украинские дети и мирное население Украины, призвав их увидеть последствия “правильного воспитания” своих детей. Об этом УНН сообщает со сслыкой на Telegram-канал Главы Государства.
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“Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи”, – написал Зеленский.
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Он также напомнил о том, что был шанс избежать российского вторжения еще 14 лет назад во время принятия декларации саммита НАТО, принятого в Бухаресте.
Добавим
В Министерстве обороны Украины заявили, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупантов.
2 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали 4-5 мертвые обнаженные женщины, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.