Подивіться, яких виродків ви виростили: Зеленський звернувся до матерів рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до матерів російських катів, чиїми руками по-звірячому були вбиті українські діти і мирне населення України, закликавши їх побачити наслідки "правильного виховання" своїх дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Глави держави.
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“Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", - написав Зеленський.
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Він також нагадав про те, що був шанс уникнути російського вторгнення ще 14 років тому під час прийняття декларації саміту НАТО, прийнятого в Бухаресті.
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У Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область звільнені від російських окупантів.
2 квітня радник голови офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси в 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали 4-5 мертві оголені жінки, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.