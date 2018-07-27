Подервянский назвал единственную функцию русского языка в Украине

"... повседневный русский язык в Украине - это эсперанто, он не несет иной функции, кроме удобства общения. Я думаю, его в Украине ждет та же участь, что и английского во Франции. Осадок есть, но перейти и говорить могут все", - заявил Подервянский.

Напомним, в ближайшее время в оккупированном Крыму начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах. По словам члена Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания, Сергея Костинского, несколько недель назад Нацсовет вместе с Мининформполитикы начали второй этап развития вещания на территорию Крыма.