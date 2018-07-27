Подерв'янський назвав єдину функцію російської мови в Україні

"...повсякденна російська мова в Україні - це есперанто, вона не несе іншої функції, крім зручності спілкування. Я думаю, її в Україні чекає та ж доля, що й англійську у Франції. Осад є, але перейти і говорити можуть всі", - заявив Подерв'янський.

Нагадаємо, найближчим часом на окупований Крим почнуть мовити нові радіостанції та телеканали на нових частотах. За словами члена Національної ради України з питань теле- та радіомовлення, Сергія Костинського, кілька тижнів тому Нацрада разом з Мінінформполітики почали другий етап розбудови мовлення на територію Криму.