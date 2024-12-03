Поддержка бизнеса в условиях войны: в Эва отметили роль Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской ОВА

Руководитель Южноукраинского офиса ЕВА Екатерина Морозова рассказала о важности поддержки бизнеса в условиях войны на примере работы Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской областной государственной администрации, передает УНН.

Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской областной государственной администрации - крайне важная инициатива. Ведь несмотря на постоянные вражеские обстрелы и восстановления волны блэкаутов, украинский бизнес в непростых условиях войны продолжает работать, создавать новые рабочие места, платить налоги, даже расширять свою деятельность и всячески поддерживать экономику страны. И со своей стороны бизнес конечно рассчитывает на поддержку государства и создание равных понятных правил игры - пишет Морозова.

Она рассказала, что на прошлой неделе состоялось очередное заседание Рады. На повестке дня заседания были вопросы повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и региональными таможней и налоговой. Также не обошли внимания вопрос введения с 1 декабря 2024 года режима экспортного обеспечения к операциям по экспорту отдельных видов товаров (в частности аграрной продукции) и вопрос нового порядка относительно присвоения критичности, причин отказа в предоставлении пропусков в комендантский час и нового порядка бронирования с 1 марта 2025 года и тому подобное.

"И стоит отметить, что такие совещания являются значимым вкладом в развитие предпринимательской среды в нашем регионе, ведь мы собираемся не чтобы критиковать, а чтобы совместными усилиями сделать работу друг друга более эффективной, а условия для ведения бизнеса в регионе более благоприятными", - отметила Морозова.