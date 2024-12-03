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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поддержка бизнеса в условиях войны: в Эва отметили роль Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской ОВА

Поддержка бизнеса в условиях войны: в Эва отметили роль Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской ОВА

Киев  •  УНН

 • 6403 просмотра

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В ЕВА рассказали о работе Совета по поддержке предпринимательства при Одесской ОВА. На заседании обсудили взаимодействие бизнеса с таможней, налоговой и новые правила экспорта.

Руководитель Южноукраинского офиса ЕВА Екатерина Морозова рассказала о важности поддержки бизнеса в условиях войны на примере работы Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской областной государственной администрации, передает УНН.

Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при Одесской областной государственной администрации - крайне важная инициатива. Ведь несмотря на постоянные вражеские обстрелы и восстановления волны блэкаутов, украинский бизнес в непростых условиях войны продолжает работать, создавать новые рабочие места, платить налоги, даже расширять свою деятельность и всячески поддерживать экономику страны. И со своей стороны бизнес конечно рассчитывает на поддержку государства и создание равных понятных правил игры

- пишет Морозова.

Она рассказала, что на прошлой неделе состоялось очередное заседание Рады. На повестке дня заседания были вопросы повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и региональными таможней и налоговой. Также не обошли внимания вопрос введения с 1 декабря 2024 года режима экспортного обеспечения к операциям по экспорту отдельных видов товаров (в частности аграрной продукции) и вопрос нового порядка относительно присвоения критичности, причин отказа в предоставлении пропусков в комендантский час и нового порядка бронирования с 1 марта 2025 года и тому подобное.

"И стоит отметить, что такие совещания являются значимым вкладом в развитие предпринимательской среды в нашем регионе, ведь мы собираемся не чтобы критиковать, а чтобы совместными усилиями сделать работу друг друга более эффективной, а условия для ведения бизнеса в регионе более благоприятными", - отметила Морозова.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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