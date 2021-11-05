Налоговая амнистия: украинцы за два месяца задекларировали 150 млн грн

Цитата:

"У нас уже 150 миллионов гривен - общая сумма задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии", - сообщил Гетманцев в Telegram-канале.

Детали

По его данным, сбор в бюджет с этой суммы - 6,9 млн грн.

"С каждым днем динамика улучшается, граждане подают все больше деклараций, проблем ни с открытием счетов в банках, ни с представлением деклараций нет", - заверил нардеп.

Контекст

Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов шла не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы до 31 декабря 2018-го (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года). За "амнистию", согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, что он задекларировал (в зависимости от того, в каких форме и банках хранятся средства). Документ касался именно декларирования доходов, а не имущества.

В 2020 году о разработке законопроекта об амнистии капиталов заявили в Офисе Президента. Предложенный законопроект должен был касаться не только доходов, но и имущества.

В конце концов, 25 февраля зарегистрировали пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Соответствующее законодательство таки приняли, 17 июля Президент Зеленский подписал закон о налоговой амнистии.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных денег, ценных бумаг, а также движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом. С задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также с других активов, находящихся за рубежом; 2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

1 сентября для украинцев стартовало единовременное добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.