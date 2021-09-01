Податкова амністія: для українців запрацювало одноразове добровільне декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні, 1 вересня 2021 року, для українців стартує одноразове добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року. Про деталі УНН повідомили у Державній податковій службі України.
Деталі
Громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти одноразове (спеціальне) декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та за кордоном. Ця можливість надана нормами закону № 1539-IX.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.
Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.
До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.
Детальніше з порядком одноразового (спеціального) добровільного декларування можна ознайомитися тут.
Додамо
17 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію.