Налоговая амнистия: для украинцев заработало единовременное добровольное декларирование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня, 1 сентября 2021 года, для украинцев стартует единовременное добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. О деталях УНН сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Детали
Граждане Украины, имеющие активы, которые не были обложены налогами надлежащим образом, могут добровольно пройти единовременное (специальное) декларирование, оплатить единовременный сбор и легализовать такие активы. Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом. Эта возможность предоставлена нормами закона № 1539-IX.
Декларирование активов осуществляется по желанию гражданина, имеющего право на такое декларирование.
Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.
До подачи одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.
Подробнее с порядком единовременного (специального) добровольного декларирования можно ознакомиться здесь.
Добавим
17 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии.