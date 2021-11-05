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Податкова амністія: українці за два місяці задекларували 150 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українці станом на 5 листопада задекларували 150 млн грн активів у межах податкової амністії, яка запрацювала з вересня. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНН.

Податкова амністія: українці за два місяці задекларували 150 млн грн

Цитата:

"У нас вже 150 мільйонів гривень – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії", - повідомив Гетманцев у Telegram-каналі.

Деталі

За його даними, збір до бюджету з цієї суми - 6,9 млн грн.

"З кожним днем динаміка покращується, громадяни подають все більше декларацій, проблем ані з відкриттям рахунків в банках ані з поданням декларацій немає", - запевнив нардеп.

Контекст

Дискусія довкола проведення амністії капіталів точилася не один рік. З приходом до влади команди Президента Володимира Зеленського до неї знову повернулися. Навіть з’явилася законодавча ініціатива. Так, законопроект про амністію капіталів зареєстрував Гетманцев у вересні 2019 року. Законопроектом пропонувалося амністувати доходи, що не були належним чином задекларовані до 31 грудня 2018 року (пізніше дата була пролонгована до 31 березня 2020 року). За “амністію”, відповідно до законопроекту, декларанту довелося б сплатити від 5% до 10% податку від суму, що він задекларував (залежно від того, у якій формі та банках зберігаються кошти). Документ торкався саме декларування прибутків, а не майна.

У 2020 році про розробку законопроекту про амністію капіталів заявили в Офісі Президента. Запропонований законопроект мав торкатися не лише доходів, а й майна.

Врешті, 25 лютого зареєстрували пакет законопроектів про податкову амністію.

Відповідне законодавство таки ухвалили, 17 липня Президент Зеленський підписав закон про податкову амністію.

Податкова амністія поширюється, зокрема, на валютні цінності, крім готівки, цінних паперів, а також рухоме і нерухоме майно в Україні та за кордоном. Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

1 вересня для українців стартувало одноразове добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року.

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