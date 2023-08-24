Налоговики Одесской области озвучили требования к экспортерам зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Одесской области продолжается проверка экспортеров зерновых и масличных на предмет проведения рисковых операций, отсутствия легального происхождения сельскохозяйственной продукции, неуплаты налогов в государственный бюджет, имеющихся рисков невозврата валютной выручки и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области, передает УНН.
Детали
Соответствующая проверка продолжается с целью обеспечения финансовой дисциплины, учета и отчетности, выполнения обязательств перед бюджетом, детенизации экспорта продукции, на основании совместного с военным командованием приказа от 18 августа 2023 года «О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения».
«Совместные меры будут способствовать экономической безопасности государства, позволят создать надлежащие условия обеспечения финансовой дисциплины, учета и отчетности и выполнения обязательств перед бюджетом субъектами внешнеэкономической деятельности – экспортеров зерновых и масличных грузов», - убеждены налоговики.
Напомним, инициатива детенизации экспорта зерна принадлежит главе Одесской ОВА Олегу Киперу.
В середине июля ОВА совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования предложила бизнесу подписать открытый меморандум о сотрудничестве.
Меморандум является взаимным, добровольным и паритетным.