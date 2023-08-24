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19:26 • 26524 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 78805 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102777 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103413 просмотра

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13 марта, 13:25 • 95506 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87364 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108637 просмотра

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Актуальное
Налоговики Одесской области озвучили требования к экспортерам зерна

Налоговики Одесской области озвучили требования к экспортерам зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Одесской области продолжается проверка экспортеров зерновых и масличных на предмет проведения рисковых операций, отсутствия легального происхождения сельскохозяйственной продукции, неуплаты налогов в государственный бюджет, имеющихся рисков невозврата валютной выручки и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области, передает УНН.

Детали

Соответствующая проверка продолжается с целью обеспечения финансовой дисциплины, учета и отчетности, выполнения обязательств перед бюджетом, детенизации экспорта продукции, на основании совместного с военным командованием приказа от 18 августа 2023 года «О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения».

«Совместные меры будут способствовать экономической безопасности государства, позволят создать надлежащие условия обеспечения финансовой дисциплины, учета и отчетности и выполнения обязательств перед бюджетом субъектами внешнеэкономической деятельности – экспортеров зерновых и масличных грузов», - убеждены налоговики.

Напомним, инициатива детенизации экспорта зерна принадлежит главе Одесской ОВА Олегу Киперу.

В середине июля ОВА совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования предложила бизнесу подписать открытый меморандум о сотрудничестве.

Меморандум является взаимным, добровольным и паритетным.

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