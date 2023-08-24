Податківці Одещини озвучили вимоги до експортерів зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Одещині триває перевірка експортерів зернових та олійних на предмет проведення ризикових операцій, відсутності легального походження сільськогосподарської продукції, несплати податків до державного бюджету, наявних ризиків неповернення валютної виручки та легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області, передає УНН.
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Відповідна перевірка триває з метою забезпечення фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконання зобов’язань перед бюджетом, детінізації експорту продукції, на підставі спільного з військовим командуванням наказу від 18 серпня 2023 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану».
«Спільні заходи сприятимуть економічній безпеці держави, дозволять створити належні умови забезпечення фінансової дисципліни, обліку та звітності та виконання зобов’язань перед бюджетом суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності – експортерів зернових та олійних вантажів», - переконані податківці
Нагадаємо, ініціатива детінізації експорту зерна належить очільнику Одеської ОВА Олегу Кіперу.
В середині липня ОВА спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання запропонувала бізнесу підписати відкритий меморандум про співпрацю.
Меморандум є взаємним, добровільним та паритетним.