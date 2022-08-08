Подарок от СССР: в Финляндии демонтировали памятник "Мир во всем мире"

Цитата

"Статуя "Мир во всем мире", подаренная Советским Союзом, была снята с пьедестала в Хельсинки в понедельник утром", – говорится в сообщении.

Детали

В 1989 году москва подарила этот памятник Хельсинки. В 1990 году его открыли для публики. Уже тогда памятник вызвал много дискуссий.

Статуя сильно пострадала, когда в 1991 году трое студентов облили ее смолой и осыпали перьями в знак несогласия.

В 2010 году также была безуспешная попытка подорвать "Мир во всем мире" с помощью газового баллона.

Весной фундамент статуи обрисовали, а затем к рукам человеческих фигур скульптуры прикрепили флаги Украины.

Напомним

В Переяславе Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с россией.