Подарунок від СРСР: у Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У столиці Фінляндії Гельсінкі демонтували пам’ятник "Мир у всьому світі", який у 1989 році подарував Радянський Союз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
Цитата
"Статую "Мир у всьому світі", подаровану Радянським Союзом, було знято з п'єдесталу в Гельсінкі у понеділок вранці", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У 1989 році москва подарувала цей пам’ятник Гельсінкі. У 1990 році його відкрили для публіки. Вже тоді пам’ятник спричинив багато дискусій.
Статуя сильно постраждала, коли 1991 року троє студентів облили її смолою та обсипали пір’ям на знак незгоди.
У 2010 році також була безуспішна спроба підірвати "Мир у всьому світі" за допомогою газового балона.
Навесні фундамент статуї обмалювали, а згодом до рук людських фігур скульптури прикріпили прапори України.
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