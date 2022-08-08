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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Подарунок від СРСР: у Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі"

Подарунок від СРСР: у Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі"

Київ • УНН

 • 150719 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У столиці Фінляндії Гельсінкі демонтували пам’ятник "Мир у всьому світі", який у 1989 році подарував Радянський Союз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.

Цитата

"Статую "Мир у всьому світі", подаровану Радянським Союзом, було знято з п'єдесталу в Гельсінкі у понеділок вранці", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У 1989 році москва подарувала цей пам’ятник Гельсінкі. У 1990 році його відкрили для публіки. Вже тоді пам’ятник спричинив багато дискусій.

Статуя сильно постраждала, коли 1991 року троє студентів облили її смолою та обсипали пір’ям на знак незгоди.

У 2010 році також була безуспішна спроба підірвати "Мир у всьому світі" за допомогою газового балона.

Навесні фундамент статуї обмалювали, а згодом до рук людських фігур скульптури прикріпили прапори України.

Нагадаємо

У Переяславі Київської області знесли монумент 300-річчю возз'єднання України з росією.

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