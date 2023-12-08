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На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 06:14  •  55211 просмотра

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Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы

В Киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО на окраинах Киева сегодня утром, пишет УНН.

На окраинах Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях

- указал начальник КГВА Сергей Попко.

Перед этим в КГВА предупредили об угрозе удара крылатых ракет по Киеву.

Напомним

В Киевской области утром работали силы противовоздушной обороны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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На околицях Києва спрацювала ППО на тлі загрози крилатих ракет
Air defense is working on the outskirts of Kyiv amid cruise missile threat
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Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.

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Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.

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Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США

Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер призвал не позволить политической борьбе вокруг границы США затмить важное голосование по дополнительному финансированию Украины, подчеркнув его стратегическую важность в защите от российской агрессии.

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