Под Киевом две собаки кане-корсо напали на 79-летнюю женщину, она умерла в больнице
Киев • УНН
В Борисполе две собаки породы кане-корсо напали на 79-летнюю женщину на ее дворе. От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.
Под Киевом две собаки породы кане-корсо забежали на соседний двор и напали на 79-летнюю женщину. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
В городе Борисполь на собственном дворе на 79-летнюю женщину напали две собаки породы кане-корсо, которые выбежали с территории соседнего домовладения.
Несмотря на усилия медиков, женщина от полученных травм скончалась в больнице.
Владелица собак задержана в процессуальном порядке.
Следователи, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Под Киевом собака напала на школьников, семеро детей госпитализированы05.05.25, 17:14 • 18800 просмотров