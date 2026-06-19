Под Киевом две собаки кане-корсо напали на 79-летнюю женщину, она умерла в больнице

Под Киевом две собаки породы кане-корсо забежали на соседний двор и напали на 79-летнюю женщину. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В городе Борисполь на собственном дворе на 79-летнюю женщину напали две собаки породы кане-корсо, которые выбежали с территории соседнего домовладения.

Несмотря на усилия медиков, женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Владелица собак задержана в процессуальном порядке.

Следователи, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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